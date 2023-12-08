Ленинградский и Приморско-Ахтарский районы преобразуют в округа

Законы о преобразовании поселений, входящих в состав муниципальных образований Ленинградского и Приморско-Ахтарского районов, приняли 8 декабря в ходе сессии ЗСК.

Преобразование будет происходить путем объединения поселений, которые входят в состав муниципального образования. Административными центрами станут станица Ленинградская и город Приморско-Ахтарск.

Переходный период установлен до 1 января 2025 года. В течение этого времени сформируют новые органы местного самоуправления, а также урегулируют иные вопросы, связанные с преобразованием.

Пока органы самоуправления окончательно не сформируют, полномочия по решению вопросов будут осуществлять действующие органы. Вновь образованные муниципальные округа будут являться правопреемниками преобразуемых муниципальных образований.

«Сегодня мы приняли законы о преобразовании пилотных районов. Эти решения опираются на выбор жителей муниципальных образований. Их мнение было услышано и принято депутатами представительных органов. Теперь последует процедура выборов глав и депутатов. В границах бывших поселений будут работать территориальные органы администраций муниципальных округов», — цитирует председателя Юрия Бурлачко пресс-служба ЗСК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преобразование Туапсинского района в округ потребует около года.