Лень или дисания? Почему человеку очень трудно утром встать и приступить к делам

Не нужно путать просто «не хочу вставать» с тем изнуряющим чувством, когда подняться с кровати нет никаких сил. Ни моральных, ни физических. Даже если вы спали хрестоматийные 8 часов, потребность поспать еще ощущается болезненно. Тело ватное. В голове тяжесть. Мысли о необходимости начать день вызывают тревогу и панику, превращаясь из «я не могу» в «это невозможно». Это и есть дисания. Не заболевание, но симптом, говорящий о серьезных нарушениях в организме.

Дисания: основные причины

Поскольку дисания — это симптом, то найти решение проблемы, значит понять откуда она растет. А вызвать дисанию могут разные причины.

Психические расстройства

Чаще всего дисания идет рука об руку с депрессией. Нарушается структура сна, силы в упадке, из жизни пропадает мотивация. Кто хоть раз впадал в депрессию знает, как это происходит. Мир вокруг становится безнадежно серым. Утренние часы — самыми тяжелыми и тревожными.

Происходит все это на подсознательном уровне. Наступающий день представляется полным стресса, трудностей и социальных обязанностей. Весь этот расклад вызывает панику и желание спрятаться под одеялом. Примерно такое же состояние характерно при синдроме хронической усталости. Это когда чувство постоянного, необъяснимого истощения не проходит даже после отдыха.

Физические заболевания

Сильную усталость могут спровоцировать низкий уровень гемоглобина или кортизола. То есть анемия или гипотиреоз — проблемы с щитовидной железой.

Артриту, фибромиалгии и другим состояниям, вызывающим нестерпимые хронические боли, также сопутствует дисания.

Что делать с дисанией

Избавится от дисании усилием воли можно. Несмотря на то, что некоторые врачи относятся к этому скептически. Ставят положительный эффект под сомнение. Но попробовать стоит. Вдруг все не очень сильно запущено.

Порядок сна

Для начала нужно позаботиться о гигиене сна. Постараться наладить режим дня. Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время даже в праздники и выходные. Придумать себе и выполнять перед сном расслабляющий ритуал. Это может быть обязательный теплый душ или медитация. Можно почитать перед сном бумажную (но не электронную) книгу. Телевизор не смотреть, особенно новости. Гаджеты в кровати совсем не использовать.

В спальне должно быть темно, тихо и прохладно. Кофеин и алкоголь перед сном неприемлемы совсем.

Маленькие шаги по утрам

Ложась в кровать — пообещайте себе что-нибудь приятное после подъема, а утром обязательно первым делом торопитесь исполнить обещанное.

Это может быть любимый напиток, вкусный завтрак или еще какой-либо «сладкий приз». Если вы просыпаетесь по будильнику — поставьте его подальше от кровати, а рядом с ним — стакан воды. Ее выпивайте сразу после пробуждения. С большой вероятностью в кровать возвращаться не захочется. Скорее всего вам не позволит это сделать потребность в некоторых гигиенических процедурах. По пути в туалетную комнату откройте задернутые на ночь шторы.

Впустите в спальню и свою жизнь солнечный свет. Если за окном пасмурно — включайте все освещение, которое только возможно включить. Громко пожелайте себе доброго утра!

Когда враг не сдается

Если силы в борьбе с дисанией неравные — зовите на подмогу врача. Для начала — терапевта.

Начните с проведения первичного осмотра. Сдайте кровь на гемоглобин, гормоны щитовидной железы и другие (те, что назначит доктор). Возможно дисания указывает на физические причины и соматические заболевания. Нужно понять, что именно предстоит лечить.

Если физическое здоровье в порядке, крайне важно оценить здоровье психическое. Тут уже потребуется консультация психотерапевта или психиатра. Может у вас, действительно депрессия или тревожное расстройство. Не стоит с этим шутить. Напротив — следует выполнять все назначения специалиста.

Дисания — это сигнал тревоги. Так организм настойчиво требует к себе внимания. Если вам более двух недель мучительно трудно вставать по утрам, и это мешает вашей жизни — у вас есть веский повод обратиться к специалисту.

