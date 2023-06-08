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Лемура, обезьяну и двух попугаев спасли от уличных фотографов в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lemura-obezyanu-i-dvuh-popugaev-spasli-ot-ulichnyh-fotografov-v-anape
Лемура, обезьяну и двух попугаев спасли от уличных фотографов в Анапе
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Молодые люди проводили платные фотосессии в парке аттракционов в селе Витязево. Сотрудники местной администрации сообщили об этом в полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что трое местных жителей работали на 32-летнюю женшину. Она владелица лемура, обезьяны и двух попугаев, с которыми предлагали сфотографироваться за деньги.

Полицейские забрали животных у уличных фотографов и передали их в местный зоопарк. Там за ними ухаживают специалисты. Документы на лемура, попугаев и обезьяну у женщины изъяли для проведения экспертизы.

«Проводится проверка по факту возможного жесткого обращения с животными, по итогам экспертиз будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: полицейские забрали 4 обезьян и 5 попугаев у уличных фотографов в Геленджике. Животных передали в контактные зоопарки, где их состояние оценят специалисты.

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