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Лекцию о принципах ЗОЖ провели в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lektsiyu-o-printsipah-zozh-proveli-v-krasnodare
Лекцию о принципах ЗОЖ провели в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Проведение акций, направленных на улучшение общественного здоровья, относится к одному из основных аспектов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В рамках «Школы здоровья» на лекции в Краснодаре обсудили ключевые принципы ЗОЖ, которые помогают улучшить качество жизни и поддерживать здоровье на высоком уровне.

Просмотреть запись лекции можно на официальном аккаунте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в и Telegram, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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