Лекцию о принципах ЗОЖ провели в Краснодаре
Общество
11.04.2025 14:01
Проведение акций, направленных на улучшение общественного здоровья, относится к одному из основных аспектов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В рамках «Школы здоровья» на лекции в Краснодаре обсудили ключевые принципы ЗОЖ, которые помогают улучшить качество жизни и поддерживать здоровье на высоком уровне.
Просмотреть запись лекции можно на официальном аккаунте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в VК и Telegram, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
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