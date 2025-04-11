Лекцию о принципах ЗОЖ провели в Краснодаре

Проведение акций, направленных на улучшение общественного здоровья, относится к одному из основных аспектов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В рамках «Школы здоровья» на лекции в Краснодаре обсудили ключевые принципы ЗОЖ, которые помогают улучшить качество жизни и поддерживать здоровье на высоком уровне.

Просмотреть запись лекции можно на официальном аккаунте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в VК и Telegram, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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