Более 12 тыс. единиц техники установили в медучреждениях Кубани за 10 лет

Оборудование закупали по различным программам, в том числе по нацпроекту «Здравоохранение», который в 2025 году стал новым национальным проектом — «Продолжительная и активная жизнь».

В Краснодарском крае к реализации поручений президента России Владимира Путина уделяют особое внимание, особую поддержку оказывает губернатор Вениамин Кондратьев.

«По региональной программе модернизации первичного звена в медучреждения края в этом году закупили 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования, из них около 500 уже установлено. Планируем поставить не только диагностическое, лабораторное и хирургическое оборудование, но и так называемое тяжелое — магнитно-резонансные и компьютерные томографы, маммаграфы, флюорографы и рентген-аппараты», — рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В медучреждениях региона сейчас работают 143 компьютерных томографа, за последние 10 лет их количество значительно увеличилось. По поручению губернатора современными аппаратами КТ оснастили все муниципалитеты. В 2025 их получат Северский, Павловский и Кущевский районы и Геленджик.

Министр добавил, что в крае также продолжают обновлять автопарк медучреждений — с 2015 года получили 992 автомобиля для оказания первичной медико-санитарной помощи и 617 скорых, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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