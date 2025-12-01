Лекции и мастер-классы проведут для участников проекта «Герои Кубани»

В Краснодарском крае работает второй модуль программы «Герои Кубани». Его главной темой стали экономика и финансы.

В течение 11 дней финалисты проекта будут погружаться в мир экономических дисциплин. Им предстоит освоить принципы бережливого управления, изучить методы повышения производительности труда и особенности бюджетного процесса.

«Как же нам повезло работать в такой команде, где своих коллег мы можем назвать командой. Далеко не в каждом регионе на таком высоком уровне и такой сплоченной командой организуется программа», — рассказал начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Екатерина Михайлова.

Для участников проекта подготовлена программа и теории, и практики. Лекции и мастер-классы для «Героев Кубани» проведут ведущие преподаватели Президентской академии, эксперты и представители профильных министерств Краснодарского края, главы городов и районов.

«Каждый здесь из нас встал на защиту Родины — не из-за денег, а патриотизма. Мне так бы хотелось, чтобы наши дети также любили свою Родину, как и мы ее любим», — отметил участник проекта «Герои Кубани» Александр Кулиев.

Программа «Герои Кубани» реализуется при поддержке администрации края. В первую очередь она направлена на поддержку талантливых управленцев, способных внести вклад в социально-экономическое развитие региона.

