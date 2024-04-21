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Лекторий в Городском саду Краснодара планируют отремонтировать к концу года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lektorij-v-gorodskom-sadu-krasnodara-planiruyut-otremontirovat-k-kontsu-goda?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Лекторий в Городском саду Краснодара планируют отремонтировать к концу года
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На ремонт общественного пространства в краснодарском Городском саду выделили почти 12 млн рублей.

Отремонтировать площадку планируется в три этапа: сначала починить сцену и посадочные места, затем установить навес, после чего завершить восстановление освещения.

Проект ремонта Лектория разработало МБУК «Краснодарские парки» вместе с инициативной группой граждан и специализированной организацией.

После доведения денег на ремонт будет объявлен конкурс на поиск подрядчика, затем с победителем тендера заключат контракт, и начнутся работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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