Лекторий в Городском саду Краснодара планируют отремонтировать к концу года

На ремонт общественного пространства в краснодарском Городском саду выделили почти 12 млн рублей.

Отремонтировать площадку планируется в три этапа: сначала починить сцену и посадочные места, затем установить навес, после чего завершить восстановление освещения.

Проект ремонта Лектория разработало МБУК «Краснодарские парки» вместе с инициативной группой граждан и специализированной организацией.

После доведения денег на ремонт будет объявлен конкурс на поиск подрядчика, затем с победителем тендера заключат контракт, и начнутся работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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