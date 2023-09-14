Легковушку разорвало во время столкновения с грузовиком в Новороссийске
Происшествия
14.09.2023 17:25
Авария произошла днем 14 сентября в поселке Семигорье. Водитель легковушки чудом выжил.
Отечественный автомобиль на трассе столкнулся с грузовиком. На кадрах с места происшествия видно, что от удара легковушку разорвало на части, относительно целым осталось только место водителя.
«Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли водителя из автомобиля и передали медикам СМП. Мужчина видимых повреждений не получил — родился в рубашке! Жизнь иногда преподносит сюрпризы, но их очень мало, поэтому на дорогах всегда нужно быть аккуратным», — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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