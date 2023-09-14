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Легковушку разорвало во время столкновения с грузовиком в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushku-razorvalo-vo-vremya-stolknoveniya-s-gruzovikom-v-novorossijske
Легковушку разорвало во время столкновения с грузовиком в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Авария произошла днем 14 сентября в поселке Семигорье. Водитель легковушки чудом выжил.

Отечественный автомобиль на трассе столкнулся с грузовиком. На кадрах с места происшествия видно, что от удара легковушку разорвало на части, относительно целым осталось только место водителя.

«Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли водителя из автомобиля и передали медикам СМП. Мужчина видимых повреждений не получил — родился в рубашке! Жизнь иногда преподносит сюрпризы, но их очень мало, поэтому на дорогах всегда нужно быть аккуратным», — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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