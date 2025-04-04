Легковушка загорелась после лобового ДТП на Западном обходе Краснодара

Информация о серьезной аварии появилась 3 апреля около 21:00 в городских соцсетях.

По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение отечественного автомобиля и иномарки. Удар был такой силы, что у Lada буквально разорвало переднюю часть. Машина вспыхнула, водитель успел выбраться из салона.

Дальше уже водитель второго авто бросился тушить горящую легковушку. На месте работали пожарные, медики и полиция. Информации о пострадавших нет.

В результате ДТП вечером на участке дороги возник большой затор. Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться госавтоинспекторам.

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