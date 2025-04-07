Легковушка загорелась после ДТП в Адлерском районе Сочи

Кадры с места ЧП опубликовали в пабликах города-курорта утром 7 апреля. Авария произошла в селе Молдовка в районе заправки «Роснефть».

По словам очевидцев, водитель легковушки Renault Logan не справился с управлением, снес металлический столб, а после машина загорелась.

Очевидцы происшествия пришли на помощь водителю пострадавшего автомобиля и попытались сбить пламя с помощью огнетушителей. На месте ДТП образовалась пробка в сторону Адлера. Сейчас там работают сотрудники Госавтоинспекции.

По ситуации на 8:30, согласно сервису «Яндекс. Пробки», на месте аварии заторов нет — дорога «зеленая».

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По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2114 на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely. В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте происшествия.

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