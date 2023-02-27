Легковушка загорелась на трассе под Горячим Ключом

Сообщение о возгорании автомобиля на 1 тыс. 374 км трассы М-4 «Дон» поступило в МЧС 27 февраля в 02:35

Видеозапись с места пожара опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что легковушка полностью охвачена огнем.

На место прибыли пожарные. Возгорание ликвидировали. На месте работали две единицы техники и семь человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В комментариях к видеозаписи пользователи сообщили, что сгорела LADA Priora. По словам очевидцев, водитель и пассажиры успели выпрыгнуть из машины.

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