Легковушка взорвалась на заправке в Краснодарском крае

Хлопок газа произошел 16 августа около 16:00 на заправке на улице Гражданской в Тихорецке.

По словам очевидцев, водитель поставил свой автомобиль заправляться метаном и ушел оплачивать. Когда он возвращался к машине, та взорвалась в нескольких метрах от него.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарную безопасность на месте обеспечивали четыре человека и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: моторная яхта взорвалась у причала в Сочи.