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Легковушка взорвалась на заправке в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vzorvalas-na-zapravke-v-krasnodarskom-krae
Легковушка взорвалась на заправке в Краснодарском крае
Фото t.me/krasnodarkray

Хлопок газа произошел 16 августа около 16:00 на заправке на улице Гражданской в Тихорецке.

По словам очевидцев, водитель поставил свой автомобиль заправляться метаном и ушел оплачивать. Когда он возвращался к машине, та взорвалась в нескольких метрах от него.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарную безопасность на месте обеспечивали четыре человека и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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