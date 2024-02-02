Легковушка вылетела с трассы и опрокинулась на Кубани, пострадала девушка

Авария, в которой получила травмы 27-летняя девушка-водитель, произошла 1 февраля около 6:00 в на 19м км трассы Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир в Новокубанском районе.

По предварительным данным, 27-летняя девушка за рулем ВАЗ-21104 превысила скорость. Она не справилась с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате девушку госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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