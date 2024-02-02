Житель Кубани получил тяжелые травмы в ДТП с двумя КамАЗами на Ставрополье

Авария, в которой пострадал 48-летний житель Краснодарского края, произошла 1 февраля около 15:00 на 254 км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем КамАЗа двигался в направлении Невинномысска. Он не выдержал безопасную дистанцию с идущим впереди КамАЗом, который сбавил скорость и поворачивал направо. Произошло столкновение.

В результате виновник аварии получил переломы ребер, компрессионные переломы позвоночника и тяжелую травму головы. Его доставили в больницу. Второй водитель, житель Кочубеевского округа Ставропольского края, не пострадал. Сообщается, что житель Кубани, спровоцировавший аварию, не является злостным нарушителем ПДД. При госпитализации у него взяли кровь на установление состояния опьянения.

Уточняется также, что водитель второго КамАЗа был трезв. По факту автоаварии проводится проверка, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в Telegram.

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