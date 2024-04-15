Легковушка выехала на встречку и протаранила фуру в Усть-Лабинском районе

Авария произошла 15 апреля в 5:10 на дороге Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу, а затем съехал с дороги и врезался в стоящий грузовик MAN, в котором находился 41-летний водитель из города Михайловска.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района в Telegram.

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