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Легковушка выехала на встречку и протаранила фуру в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vyehala-na-vstrechku-i-protaranila-furu-v-ust-labinskom-rajone
Легковушка выехала на встречку и протаранила фуру в Усть-Лабинском районе
Фото t.me/gibdd123ustlab

Авария произошла 15 апреля в 5:10 на дороге Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio выехал на встречную полосу, а затем съехал с дороги и врезался в стоящий грузовик MAN, в котором находился 41-летний водитель из города Михайловска.

В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован. Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района в Telegram.

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