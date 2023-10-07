Легковушка влетела в иномарку в Апшеронском районе, пострадали трое

ДТП, в котором получили травмы три человека, один из которых несовершеннолетний, произошло 7 октября в 6:30 на трассе Майкоп — Туапсе в Апшеронском районе.

По предварительным данным, 40-летний местный житель за рулем ВАЗ-21100 двигался со стороны Апшеронска в сторону Майкопа.

Машина двигалась со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением. Водитель не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос своего машины. Автомобиль выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с BMW X5 под управлением водителя 36-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ 21100. Их госпитализировали, сообщает пресс-служба ОМВД России по Апшеронскому району в Telegram.

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