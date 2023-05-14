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Легковушка влетела в дерево под Новороссийском, пострадали четыре человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vletela-v-derevo-pod-novorossijskom-postradali-chetyre-cheloveka
Легковушка влетела в дерево под Новороссийском, пострадали четыре человека
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 14 мая около 16:00 на трассе Новороссийск — Керчь.

По предварительный данным, 20-летний житель Анапы за рулем ВАЗ—21099 не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии травмы получили водитель и три пассажира, в том числе две 17-летние девушки. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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