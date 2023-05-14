Фура с абрикосами перевернулась на трассе под Новороссийском

ДТП произошло утром 14 мая в Мефодиевке под мостом. Видео с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах виден лежащий на боку большегруз и рассыпанные по дороге фрукты. По словам очевидцев, грузовик перевозил абрикосы.

По предварительным данным, водитель при движении превысил скорость, автомобиль зацепил опору моста и опрокинулся. Фрукты рассыпались по дороге, их уже убирают. На участке затруднено движение транспорта. В аварии никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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