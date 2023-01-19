Легковушка сбила мужчину и вылетела в кювет на трассе в Адыгее
Происшествия
19.01.2023 19:31
ДТП произошло 19 января около 9:00 на подъезде к хутору Новый Сад в Тахтамукайском районе.
По предварительным данным, 22-летний водитель отечественной легковушки пытался объехать стоящую впереди машину. Он выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте. Там он сбил 39-летнего жителя Кубани, который шел по краю дороги в попутном направлении. От удара машина потеряла управление и вылетела в кювет.
Пострадавшего пешехода с различными травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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