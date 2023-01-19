Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Легковушка сбила мужчину и вылетела в кювет на трассе в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-sbila-muzhchinu-i-vyletela-v-kyuvet-na-trasse-v-adygee
Легковушка сбила мужчину и вылетела в кювет на трассе в Адыгее
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

ДТП произошло 19 января около 9:00 на подъезде к хутору Новый Сад в Тахтамукайском районе.

По предварительным данным, 22-летний водитель отечественной легковушки пытался объехать стоящую впереди машину. Он выехал на встречную полосу в разрешенном для этого месте. Там он сбил 39-летнего жителя Кубани, который шел по краю дороги в попутном направлении. От удара машина потеряла управление и вылетела в кювет.

Пострадавшего пешехода с различными травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: иномарка насмерть сбила пенсионерку в Новороссийске.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Вместо крещенских морозов +19 °С: на Кубани 19 января сохранится аномальное тепло
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
  6. Строительство нового Федоровского гидроузла планируют завершить в 2025 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях