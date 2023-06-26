Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Легковушка сбила 8-летнего мальчика, который ехал через дорогу на самокате в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-sbila-8-letnego-malchika-kotoryj-ehal-cherez-dorogu-na-samokate-v-novorossijske
Легковушка сбила 8-летнего мальчика, который ехал через дорогу на самокате в Новороссийске
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 25 июня около 21:00 на улице Лейтенанта Шмидта.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Лада» сбил 8-летнего мальчика, который на самокате ехал по зебре на красный свет. Ребенок был без взрослых, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате ДТП мальчик получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: в Усть-Лабинске мотоциклист сбил мальчика и уехал, его объявили в розыск.

Статьи
Смородина и не только: педиатр рассказала, какие ягоды обязательно нужно давать детям
Смородина и не только: педиатр рассказала, какие ягоды обязательно нужно давать детям
5 самых простых для изучения языков мира
5 самых простых для изучения языков мира
Курбан-байрам: когда празднуют в 2023 году, суть и традиции
Курбан-байрам: когда празднуют в 2023 году, суть и традиции
Редкие и особо опасные: онколог рассказала об орфанных опухолях
Редкие и особо опасные: онколог рассказала об орфанных опухолях
Витилиго: что это за болезнь и почему развивается
Витилиго: что это за болезнь и почему развивается
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях