Легковушка сбила 8-летнего мальчика, который ехал через дорогу на самокате в Новороссийске

Авария произошла 25 июня около 21:00 на улице Лейтенанта Шмидта.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Лада» сбил 8-летнего мальчика, который на самокате ехал по зебре на красный свет. Ребенок был без взрослых, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате ДТП мальчик получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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