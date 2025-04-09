Легковушка сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Сочи

Авария, в результате которой пострадал ребенок, произошла 9 апреля в 7:30 на улице Петрозаводской в районе дома № 35.

По предварительным данным, 62-летний мужчина за рулем «ВАЗ-210740» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

Читайте также: Водитель легковушки пострадал в ДТП на встречке в Сочи. Авария произошла 8 апреля около 13:00 в районе 150 км трассы Джубга—Сочи—границы с Республикой Абхазия. По предварительным данным, 24-летний водитель «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с Mercedes. В результате аварии пострадал водитель.