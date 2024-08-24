Легковушка протаранила иномарку и сбила женщину в Новороссийске

Авария произошла в полночь 24 августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Куникова.

По предварительным данным, 20-летний водитель LADA GRANTA двигался по проспекту Ленина. На перекрестке с улицей Куникова он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с HUNDAI SOLARIS под управлением 63-летнего водителя.

Продолжив движение по инерции, отечественная легковушка вылетела на тротуар и сбила 48-летнюю женщину-пешехода.

В результате аварии пострадали водитель LADA GRANTA и пассажир HUNDAI SOLARIS. Женщину-пешехода доставили в реанимацию Горбольницы Новороссийска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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