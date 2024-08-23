Грузовик с пивом опрокинулся из-за лопнувшего колеса на трассе под Армавиром

Авария произошла 23 августа в 10:00 на федеральной трассе «Кавказ».

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ ехал со стороны Кропоткина в сторону Армавира. Во время движения у грузовика лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением. Грузовик наехал на металлическое ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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