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Грузовик с пивом опрокинулся из-за лопнувшего колеса на трассе под Армавиром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-s-pivom-oprokinulsya-iz-za-lopnuvshego-kolesa-na-trasse-pod-armavirom
Грузовик с пивом опрокинулся из-за лопнувшего колеса на трассе под Армавиром
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 23 августа в 10:00 на федеральной трассе «Кавказ».

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ ехал со стороны Кропоткина в сторону Армавира. Во время движения у грузовика лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением. Грузовик наехал на металлическое ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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