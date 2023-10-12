Легковушка после ДТП вылетела на тротуар и сбила девушку в Краснодаре

Авария произошла утром 12 октября на пересечении улиц Бригадной и Курганинской в хуторе Ленина.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля марки Suzuki ехал по улице Бригадной со стороны улицы Строительной в сторону улицы Васюринской и на перекрестке с улицей Курганской нарушил правило и не уступил дорогу автомобилю марки Ford, за рулем которого был 57-летний мужчина.

«От удара Ford потерял управление, изменил траекторию движения и выехал на тротуар, где наехал на девушку. Пострадавшую доставили в медучреждение для обследования. В настоящее время факту аварии проводится административное расследование», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По словам очевидцев в соцсетях, машина вылетела на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

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