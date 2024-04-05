Легковушка после ДТП на перекрестке протаранила столб в Краснодаре

Авария произошла вечером 5 апреля на пересечении улиц Гимназической и Янковского в краевой столице.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места ДТП видно, что столкнулись две легковушки, одна из них выехала с дороги и врезалась в бетонный столб.

«По предварительным данным, мужчина-водитель ехал за рулем автомобиля «Лада» по улице Янковского со стороны улицы Горького в сторону улицы Ленина и на нерегулируемом перекрестке с Гимназической не уступил дорогу автомобилю Hyundai, который ехал по улице Гимназической со стороны улицы Седина в сторону улицы Янковского. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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