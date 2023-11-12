Легковушка полностью влетела под КамАЗ в Краснодарском крае, водитель погиб

Смертельная авария произошла 12 ноября в 13:05 под Новороссийском на трассе Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе.

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу в запрещенном месте и влетел в КамАЗ.

На кадрах с места аварии видно, что легковушка полностью вошла под большегруз, превратившись в груду смятого металла.

В результате водитель легковушки погиб на месте от полученных травм, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Погибший — 49-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Из-за аварии на несколько километров растянулась пробка в районе поселка Жемчужного. Сотрудники Госавтоинспекции организовали дорожное движение на этом участке трассы.

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