Легковушка перевернулась в результате массового ДТП на перекрестке в Краснодаре

Авария с участием трех машин произошла на пересечении улиц Селезневой и Волжской.

По словам очевидцев, водитель иномарки, движущийся по Селезнева, не убедившись, что его пропускают, на большой скорости решил повернуть. В результате произошло столкновение.

Водитель, который совершил неудачный маневр, винит во всем этот участок дороги.

«На этот перекресток нужно ставить указатель, стрелку отдельную. Потому что местные жители говорят, что тут часто случается ДТП со смертями. Просто нет указателей. Каждый спешит, хочет быстренько пробежать», — говорит участник ДТП Петр.

В этой аварии обошлось без жертв. Но удар был настолько сильным, что авто сменило траекторию движения и перевернулось. В машине ехали три человека. Двоим, которые сидели впереди, потребовалась медицинская помощь.

Также перевернувшийся автомобиль зацепил еще одну машину. В ней ехала супружеская пара, которая чудом не пострадала.

«Светофор далеко, до перекрестка еще дальше, и на нас летит машина. Жена единственное, что смогла сделать, — затормозила. Просто нам повезло. Спасла ее реакция», — рассказывает участник ДТП Валерий Ярмизен.

Движение на участке быстро восстановили. Два автомобиля увезли на штраф стоянку. Пострадавшие находятся в больнице. По словам врачей, их состояние стабильное.

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