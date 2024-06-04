Легковушка перевернулась на крышу в результате массового ДТП в центре Краснодара

Авария произошла 4 июня около 18:55 на пересечении улиц Садовой и Северной краевого центра.

По предварительным данным, автомобиль Toyota поворачивал с улицы Садовой на Северную, где столкнулся автомобилем Honda, двигавшимся по Северной в сторону Красной. От удара Honda врезалась в автомобиль Lexus, а тот в свою очередь в еще одну Honda.

В результате аварии последний пострадавший автомобиль перевернулся на крышу, его водителя доставили в больницу для обследования.

«По факту ДТП проводится административное расследование, обстоятельства аварии устанавливаются», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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