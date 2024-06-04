Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Легковушка перевернулась на крышу в результате массового ДТП в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-perevernulas-na-kryshu-v-rezultate-massovogo-dtp-v-tsentre-krasnodara?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Легковушка перевернулась на крышу в результате массового ДТП в центре Краснодара
Фото "Кубань 24"

Авария произошла 4 июня около 18:55 на пересечении улиц Садовой и Северной краевого центра.

По предварительным данным, автомобиль Toyota поворачивал с улицы Садовой на Северную, где столкнулся автомобилем Honda, двигавшимся по Северной в сторону Красной. От удара Honda врезалась в автомобиль Lexus, а тот в свою очередь в еще одну Honda.

В результате аварии последний пострадавший автомобиль перевернулся на крышу, его водителя доставили в больницу для обследования.

«По факту ДТП проводится административное расследование, обстоятельства аварии устанавливаются», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: родители юного виновника ДТП в Геленджике выплатят пострадавшему 1 млн рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях