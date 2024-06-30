Легковушка опрокинулась на трассе в Ейском районе, погибли две женщины

Смертельное ДТП произошло 29 июня в 18:30 в поселке Шиловка.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Затем машина опрокинулась.

От полученных травм на месте ДТП скончались две женщины. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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