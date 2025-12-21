Легковушка насмерть сбила женщину-пешехода на трассе Новороссийск — Керчь

Смертельная авария произошла 21 декабря в 6:55 в районе 23 км автодороги Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ 2114», за рулем которого находился 33-летний мужчина, двигался со стороны станицы Натухаевской в сторону поселка Нижнебаканский и сбил женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время устанавливается личность погибшей — женщине, предположительно, было 55 лет. Проводятся следственные действия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

