Легковушка насмерть сбила пенсионера на трассе в Темрюкском районе

Смертельное ДТП произошло 31 января в 11:50 на 6 км трассы «Соленый — порт Кавказ».

По предварительным данным, 66-летний водитель Hyundai сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте.

В результате аварии 82-летний пешеход скончался до приезда скорой помощи от полученных травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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