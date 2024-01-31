Студентка на BMW сбила мужчину под Краснодаром

Дорожное происшествие случилось 30 января около 23:00 на 4 км автодороги Нововеличковская — Долиновское в Динском районе.

По предварительным данным, 19-летняя девушка ехала на автомобиле BMW и наехала на 51-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, его госпитализировали. Полицейские устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку на переходе в Краснодаре. Смертельное ДТП произошло 29 января около 7:40 на пересечении улиц Калинина и Калининградской.