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Студентка на BMW сбила мужчину под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/studentka-na-bmw-sbila-muzhchinu-pod-krasnodarom?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Студентка на BMW сбила мужчину под Краснодаром
Фото Госавтоинспекции Кубани

Дорожное происшествие случилось 30 января около 23:00 на 4 км автодороги Нововеличковская — Долиновское в Динском районе.

По предварительным данным, 19-летняя девушка ехала на автомобиле BMW и наехала на 51-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, его госпитализировали. Полицейские устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: водитель легковушки насмерть сбил пенсионерку на переходе в Краснодаре. Смертельное ДТП произошло 29 января около 7:40 на пересечении улиц Калинина и Калининградской.

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