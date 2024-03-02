Легковушка насмерть сбила мужчину на трассе в Адыгее

ДТП, в результате которого погиб 41-летний мужчина, произошло 1 марта около 21:00 на 2 км трассы «Обход Майкопа».

По предварительным данным, 39-летний местный житель за рулем ВАЗ-2009 сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате, пешеход, 41-летний житель Гиагинского района, скончался от полученных травм. Также в аварии пострадал 35-летний пассажир легковушки. Его доставили в больницу.

Полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Читайте также: пассажир иномарки погиб в ДТП с грузовиком в Тихорецком районе.