Легковушка на высокой скорости влетела в иномарку на встречке в Сочи

Авария произошла 10 марта около 20:50 на улице Ленина города-курорта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Zeekr двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, во время обгона не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где врезался в автомобиль Hyundai.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai и виновник аварии были госпитализированы, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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