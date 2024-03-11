Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Легковушка на высокой скорости влетела в иномарку на встречке в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-na-vysokoj-skorosti-vletela-v-inomarku-na-vstrechke-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Легковушка на высокой скорости влетела в иномарку на встречке в Сочи
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 10 марта около 20:50 на улице Ленина города-курорта.

По предварительным данным, водитель автомобиля Zeekr двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства, во время обгона не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где врезался в автомобиль Hyundai.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai и виновник аварии были госпитализированы, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: легковушка на встречке влетела в грузовик в Тихорецком районе, водитель погиб.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях