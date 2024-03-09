Легковушка на встречке влетела в грузовик в Тихорецком районе, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло 9 марта в 6:40 на 52 км трассы «Кавказ» в Тихорецком районе.

По предварительным данным, 32-летний житель Ростовской области, водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Reno под управлением 55-летнего водителя из Владикавказа.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Двоих его пассажиров — 26-летнюю девушку и 57-летнего мужчину — госпитализировали, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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