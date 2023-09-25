Легкоатлетический забег с арбузами в руках прошел в Ейске
Спорт
25.09.2023 11:28
Арбузный забег прошел накануне на одном из пляжей города-курорта.
Соревнования проходили по правилам легкоатлетического кросса. Однако участники забега должны были преодолевать дистанцию с арбузами в руках.
Победителей наградили сертификатами. Необычные соревнования в Ейске организовали для формирования у молодых людей позитивного отношения к спорту и физкультуре, пишет газета «Приазовские степи».
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