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Легкоатлетический забег с арбузами в руках прошел в Ейске

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkoatleticheskij-zabeg-s-arbuzami-v-rukah-proshel-v-ejske
Легкоатлетический забег с арбузами в руках прошел в Ейске
Фото газеты "Приазовские степи"

Арбузный забег прошел накануне на одном из пляжей города-курорта.

Соревнования проходили по правилам легкоатлетического кросса. Однако участники забега должны были преодолевать дистанцию с арбузами в руках.

Победителей наградили сертификатами. Необычные соревнования в Ейске организовали для формирования у молодых людей позитивного отношения к спорту и физкультуре, пишет газета «Приазовские степи».

Читайте также: в Краснодаре прошел массовый забег, посвященный 100-летнему юбилею спортобщества «Динамо». Спортивное мероприятие состоялось утром 13 августа.

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