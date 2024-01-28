Легендарную мотоколяску продают за 3 млн рублей в Краснодаре

Речь идет о двухместной мотоколяске СМЗ С-3А, известной жителям России по фильму Леонида Гайдай «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Легендарное транспортное средство, которое производил Серпуховский мотоциклетный завод с 1958 по 1970 годы, разместили на продажу на одном из популярных маркетплейсов. Советскую мотоколяску оценили в 3 млн рублей.

Согласно объявлению, СМЗ С-3А в кузове кабриолет выпустили в 1970 году. Мотоколяска имеет бензиновый двигатель, задний привод, механическую коробку передач. Объем двигателя: 0,3 л., мощность: 10 л.с., пробег: 2 тыс. км.

«Подходит для экспозиции в музее. Все узлы и агрегаты оригинал», — сообщил продавец.

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