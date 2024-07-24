Лечение бесплодия: как помогают пациентам в клинике OXY-center в Краснодаре

Профессиональный праздник 25 июля отмечают врачи, которые стоят на страже мужского и женского здоровья. Эти специалисты помогают исполнить мечту ― иметь собственного ребенка.

«25 июля во всем мире отмечается день репродуктолога и эмбриолога. Он ознаменован рождением первого ребенка из пробирки. Жителям Краснодарского края стать родителями помогают специалисты клиники OXY-center. С момента ее открытия радость материнства и отцовства смогли испытать уже более 8 тыс. пар», ― сообщает корреспондент Майкл Шнырев.

Иногда можно услышать ошибочное мнение, что репродуктология занимается только программами ЭКО, но это не так, говорят специалисты.

«Врачи-репродуктологи помогают парам даже молодым и совершенно здоровым в планировании беременности, в достижении самостоятельной беременности, и уже только в тяжелых случаях мы прибегаем к вспомогательным репродуктивным технологиям, то есть к программам ЭКО», ― отмечает врач-репродуктолог клиники OXY-center Оксана Кострикова.

В этом врачам клиники помогает инновационный прибор, который полностью исключает человеческий фактор.

«Эмбриоскоп, который позволяет нам мало того, что наблюдать за эмбрионами все время, мы еще получаем определенную помощь от этого инкубатора, так как у него есть программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Эмбриоскоп нам подсказывает, какой эмбрион лучше», ― подчеркивает врач-эмбриолог клиники OXY-center Иван Рязанцев.

По данным медиков, сейчас по всему миру все больше людей сталкиваются с бесплодием. Именно врачи-репродуктологи делают возможным рождение детей в таких семьях.

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