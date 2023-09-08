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Лавров: появилась информация о планах взорвать газопроводы России в Черном море

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lavrov-poyavilas-informatsiya-o-planah-vzorvat-gazoprovody-rossii-v-chernom-more
Лавров: появилась информация о планах взорвать газопроводы России в Черном море
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о существовании плана подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили им опять экспортировать зерно, мы им не запрещаем — просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, которые были открыты, которые использовались для запуска этих аппаратов надводных и подводных для атаки не только наших судов военных, но и гражданских», — отметил Лавров.

В частности, атаковали военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения «Турецкого потока» и «Голубого потока». Лавров объяснил, что российский патруль там появился из-за имеющейся информации о планах взорвать эти газопроводы, как это случилось с «Северным потоком».

Зерновую сделку прекратили 17 июля из-за невыполнения условий, которые обещали России. Она предполагала вывоз украинского зерна из портов Черного моря, а также нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. После прекращения сделки киевский режим активизировал атаки на российские суда и инфраструктуру в Черном море и на побережье Крыма, пишет «Российская газета».

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