Лавров 3 октября встретится с президентами Абхазии и Южной Осетии в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время рабочего визита в Сочи проведет дву- и трехсторонние встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания, президентом Южной Осетии Аланом Гаглоев, а также главами МИД республик — Иналом Ардзинба и Ахсаром Джиоевым.

На встречах политики обсудят актуальные международные и региональные вопросы. Во время трехсторонних переговоров особое внимание уделят координации действий «на площадке» Женевский дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

Во время двусторонних встреч министры иностранных дел подпишут планы консультаций между ведомствами на ближайшие годы, сообщает пресс-служба МИД России.

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