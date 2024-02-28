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Лавочку из переработанных крышек поставили на бульваре Дальнем в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lavochku-iz-pererabotannyh-kryshek-postavili-na-bulvare-dalnem-v-krasnodare
Лавочку из переработанных крышек поставили на бульваре Дальнем в Краснодаре
Фото t.me/krdru

На изготовление первой эколавочки из переработанных крышек ушло 500 кг пластика.

Крышки собрали жители Краснодара в прошлом году в рамках акции «Крышки на благо». В акции приняли участие школьники, студенты вузов и ссузов и воспитанники детсадов.

Лавочку установили на бульваре Дальнем. Сообщается, что эколавочка отличается повышенными антивандальными, ударо- и пожаропрочными свойствами.

«Акция стала началом реализации нового городского проекта «ЭКО100лица». В его рамках в течение года пройдёт множество мероприятий. Цель — повышение экологической культуры краснодарцев, формирование бережного отношения к природе, рационального использования ресурсов, пропаганда безопасных способов природопользования», —сказал замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Пелих.

В старте акции также участвовали преподаватели и студенты КГИК  Краснодарского технического колледжа, учителя и ученики гимназии № 23, представители краевого «Агентства по управлению объектами ТЭК» и предприятий-переработчиков пластика.

В рамках проекта «ЭКО100лица» будет осуществляться экосбор вторсырья, экологическое просвещение и экологическая инспекция.

Организаторами выступает департамент городского хозяйства и ТЭК и департамент информационной политики администрации города, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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