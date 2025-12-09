Лауреатов ежегодной премии администрации Кубани наградили в Краснодаре

Кубанские школьники получили 44 диплома на всероссийской олимпиаде. Это лучший результат за 15 лет. Победителей наградил вице-губернатор Александр Руденко. Он не только поздравил лауреатов с достижениями, но и осмотрел современный региональный Центр допобразования.

В Центре школьники изучают биологию, химию, физику, IT-технологии. Здесь есть научные лаборатории, студия видео- и звукозаписи, шахматная зона, а также оригинальные украшения к Новому году.

«Практически в каждом кабинете есть символ Нового года в стиле тех предметов, которые изучают. Елку собрали из конструктора. Есть новогодний символ из измерительных приборов, батареек и линеек. Роботизированного оленя дети сделали своими руками, он реагирует на движение руки», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

Профильные интенсивы в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи помогают углубленно изучать предметы и готовиться к олимпиадам. Призер нескольких из них Артем Бердников занимается здесь математикой и физикой.

«У физики очень интересно смотреть на последствия. Сделал действие — есть противодействие», — делится лауреат ежегодных краевых премий, ученик школы № 48 Краснодара Артем Бердников.

Развивают здесь способности и таланты детей со всего края. В Центре реализуют более 250 образовательных программ для более 20 тыс. школьников. Убедился в этом и вице-губернатор Александр Руденко. После осмотра учреждения замглавы наградил победителей олимпиад и конкурсов. Лауреаты получили премии от 50 до 150 тыс. рублей. Для них эта значимая награда. Отличившихся заместитель главы региона не только наградил, но и дал им напутствие.

«Говорят, что человек может сколько угодно быть талантливым, но если в нем нет трудолюбия, то не будет ни побед, ни достижений. Прежде всего победите себя и свою лень. У вас все получится, вы большие молодцы», — отмечает Александр Руденко.

В этом году в краевой команде на всероссийской олимпиаде участвовали 97 школьников из 22 муниципальных образований. Кубанские школьники завоевали 44 диплома.

Читайте также: именные премии губернатора Кубани получили 15 жителей края с инвалидностью.

Подпишись, здесь всегда интересно.