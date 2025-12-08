Именные премии губернатора Кубани получили 15 жителей края с инвалидностью

Каждому вручили по 150 тыс. рублей. Среди лауреатов — шесть детей. Дипломы обладателям премии передал заместитель главы региона Александр Руденко.

«Восхищен всеми вами. Хочу выразить слова благодарности от себя лично и от губернатора. Спасибо вам большое за вашу жизненную позицию, за вашу вовлеченность, за ваши победы», — сказал Александр Руденко.

Лауреаты не только принимали поздравления, но и показали творческие номера. Каждый из награжденных участвует в реализации проектов по вовлечению инвалидов в общественную, культурную и спортивную жизнь. Например, Людмилу Семушеву из Сочи отметили также за работу гида. Все экскурсии она проводит с применением жестового языка.

«Лично для меня это настолько важно, что я в таком чувстве благодарности нашему губернатору. Я всю жизнь проработала с инвалидами, сейчас на пенсии продолжаю работать. Такая награда дает стимул», — отметила лауреат именной премии губернатора Краснодарского края Людмила Семушева.

Именную губернаторскую премию вручают на Кубани с 1993 года. Сейчас в регионе проживают 442 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. Для них работают программы по созданию доступной среды, трудоустройства, образования и социальной реабилитации.

