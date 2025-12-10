Logo
Лауреатами всероссийской стипендиальной программы стали 185 кубанских студентов

Общество
Лауреатами всероссийской стипендиальной программы стали 185 кубанских студентов
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

На Кубани 185 студентов стали лауреатами программы «Стипендиат России: Курс на будущее». На торжественной церемонии их и еще несколько сотен ребят со всего Южного федерального округа с победой поздравили полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Студент КубГТУ Данил Дзюба изучает различные виды информационных атак на базы данных, а также методы борьбы с ними. Сейчас его больше всего заинтересовали SQL-инъекции.

«SQL- инъекции — это одни из наиболее опасных атак, они занимают третье место. Хакер отправляет запрос в базу данных, запрос держит нагрузку», — делится лауреат стипендии президента РФ, студент факультета информационных технологий и кибербезопасности КубГТУ Данил Дзюба.

В изучении способов защиты информации от цифровых угроз Данил видит свое будущее. Подал заявку на стипендию президента страны и набрал наибольший балл среди всех студентов края. Выплаты Данил планирует потратить на покупку необходимого для исследований оборудования. Его и других ребят поздравили Устинов и Кондратьев.

«Сегодня мы чествуем талантливых молодых людей, которые благодаря своему упорному труду, целеустремленности и увлеченности уже достигли значительных успехов в обучении и научных исследованиях. Государство всемерно поддерживает такую молодежь. С 1 сентября этого года для студентов, курсантов и служителей вузов учреждены новые степени президента и Правительства РФ, размер которых увеличен», — говорит Владимир Устинов.

«В различных отраслях экономики вы сможете реализовать в том числе то, что сегодня для вас является предметом научной работы. Стипендия президента — это оценка вашего труда и таланта. Подтвердите эту награду признанием общества, станьте предметом гордости для нашей великой страны», — отмечает Кондратьев.

Для главы региона особенно ценно, что среди сотен лауреатов 185 — это студенты кубанских вузов. Вениамин Кондратьев верит, что сегодняшние студенты настолько талантливы, что способны создавать уникальные разработки, которым нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Перед страной стоят масштабные задачи по укреплению технологического суверенитета и лидерства во всех отраслях. Для этого необходимы ум, энергия, идеи и смелость молодежи, уверен глава края.

«Я уверен, что вы намного талантливее ваших сверстников из-за рубежа. Старайтесь не догонять те технологии, которые есть у них, а перескочите. Кто первым новыми технологиями овладеет, тот приобретает лидерство, независимо от отрасли», — подчеркивает губернатор.

Сегодня в стране особое внимание уделяют поддержке трудолюбивой и инициативной молодежи. В крае также стремятся развивать тех, кто решил связать свою жизнь с наукой. Самыми популярными направлениями у ребят сегодня стали сферы промышленности, сельского хозяйства, энергетики, экологии, образования и здравоохранения. Губернатор уверен: молодость — лучшее время для карьерного старта, а Краснодарский край всегда открыт для талантливых ребят.

«Мы в крае максимально ищем и поддерживаем талантливую и одаренную молодежь. Важно, чтобы они раскрыли свой талант. У нас около 3 тыс. студентов высших учебных заведений получают краевую стипендию, и на эти цели в текущем году направили 40 млн рублей. Также 271 проект получил поддержку Кубанского научного фонда на сумму практически 1 млрд рублей», — говорит глава края.

Церемония — часть федерального цикла, который проходит во всех округах страны и объединяет способную и активную молодежь, которая вносит вклад в развитие науки, технологий, культуры, общественной жизни. Размер стипендии президента — 30 тыс. рублей, стипендии Правительства — 20 тыс. рублей в месяц. Среди критериев отбора — хорошие оценки, победы во всероссийских или международных конкурсах. Для каждого из этих ребят выплаты станут хорошим подспорьем в их дальнейшей научной деятельности.

«Мне сообщили, что можно подать свой пакет документов. Я занялась и недавно узнала, что прошла. Со всей России эту стипендию получают 3 тыс. человек. Здорово, когда труд окупается», — делится студентка филологического факультета Кубанского государственного университета Ксения Виноградова.

Теперь главное — не останавливаться на достигнутом, отметил Кондратьев. Стипендия президента и Правительства страны непременно станут первым шагом к новым высотам.

