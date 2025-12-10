Лауреатами всероссийской стипендиальной программы стали 185 кубанских студентов

На Кубани 185 студентов стали лауреатами программы «Стипендиат России: Курс на будущее». На торжественной церемонии их и еще несколько сотен ребят со всего Южного федерального округа с победой поздравили полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Студент КубГТУ Данил Дзюба изучает различные виды информационных атак на базы данных, а также методы борьбы с ними. Сейчас его больше всего заинтересовали SQL-инъекции.



«SQL- инъекции — это одни из наиболее опасных атак, они занимают третье место. Хакер отправляет запрос в базу данных, запрос держит нагрузку», — делится лауреат стипендии президента РФ, студент факультета информационных технологий и кибербезопасности КубГТУ Данил Дзюба.

В изучении способов защиты информации от цифровых угроз Данил видит свое будущее. Подал заявку на стипендию президента страны и набрал наибольший балл среди всех студентов края. Выплаты Данил планирует потратить на покупку необходимого для исследований оборудования. Его и других ребят поздравили Устинов и Кондратьев.

«Сегодня мы чествуем талантливых молодых людей, которые благодаря своему упорному труду, целеустремленности и увлеченности уже достигли значительных успехов в обучении и научных исследованиях. Государство всемерно поддерживает такую молодежь. С 1 сентября этого года для студентов, курсантов и служителей вузов учреждены новые степени президента и Правительства РФ, размер которых увеличен», — говорит Владимир Устинов.

«В различных отраслях экономики вы сможете реализовать в том числе то, что сегодня для вас является предметом научной работы. Стипендия президента — это оценка вашего труда и таланта. Подтвердите эту награду признанием общества, станьте предметом гордости для нашей великой страны», — отмечает Кондратьев.

Для главы региона особенно ценно, что среди сотен лауреатов 185 — это студенты кубанских вузов. Вениамин Кондратьев верит, что сегодняшние студенты настолько талантливы, что способны создавать уникальные разработки, которым нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Перед страной стоят масштабные задачи по укреплению технологического суверенитета и лидерства во всех отраслях. Для этого необходимы ум, энергия, идеи и смелость молодежи, уверен глава края.

«Я уверен, что вы намного талантливее ваших сверстников из-за рубежа. Старайтесь не догонять те технологии, которые есть у них, а перескочите. Кто первым новыми технологиями овладеет, тот приобретает лидерство, независимо от отрасли», — подчеркивает губернатор.

Сегодня в стране особое внимание уделяют поддержке трудолюбивой и инициативной молодежи. В крае также стремятся развивать тех, кто решил связать свою жизнь с наукой. Самыми популярными направлениями у ребят сегодня стали сферы промышленности, сельского хозяйства, энергетики, экологии, образования и здравоохранения. Губернатор уверен: молодость — лучшее время для карьерного старта, а Краснодарский край всегда открыт для талантливых ребят.

«Мы в крае максимально ищем и поддерживаем талантливую и одаренную молодежь. Важно, чтобы они раскрыли свой талант. У нас около 3 тыс. студентов высших учебных заведений получают краевую стипендию, и на эти цели в текущем году направили 40 млн рублей. Также 271 проект получил поддержку Кубанского научного фонда на сумму практически 1 млрд рублей», — говорит глава края.

Церемония — часть федерального цикла, который проходит во всех округах страны и объединяет способную и активную молодежь, которая вносит вклад в развитие науки, технологий, культуры, общественной жизни. Размер стипендии президента — 30 тыс. рублей, стипендии Правительства — 20 тыс. рублей в месяц. Среди критериев отбора — хорошие оценки, победы во всероссийских или международных конкурсах. Для каждого из этих ребят выплаты станут хорошим подспорьем в их дальнейшей научной деятельности.

«Мне сообщили, что можно подать свой пакет документов. Я занялась и недавно узнала, что прошла. Со всей России эту стипендию получают 3 тыс. человек. Здорово, когда труд окупается», — делится студентка филологического факультета Кубанского государственного университета Ксения Виноградова.

Теперь главное — не останавливаться на достигнутом, отметил Кондратьев. Стипендия президента и Правительства страны непременно станут первым шагом к новым высотам.

