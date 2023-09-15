Лаундж-зону на пляже в Анапе закроют почти на неделю

Популярную зону отдыха на Центральном пляже курорта закроют для посетителей из-за реконструкции с 16 по 21 сентября.

В связи с этим в лаундж-зоне отменили показы фильмов, запланированные на 16 и 17 сентября.

«Очень скоро, все вместе, мы будем танцевать, смотреть кино под открытым небом, загорать, и наслаждаться бархатным сезоном», — говорится в сообщении пресс-службы АНО Анапа.

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