Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Лаундж-зону на пляже в Анапе закроют почти на неделю

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/laundzh-zonu-na-plyazhe-v-anape-zakroyut-pochti-na-nedelyu
Лаундж-зону на пляже в Анапе закроют почти на неделю
Фото из соцсетей

Популярную зону отдыха на Центральном пляже курорта закроют для посетителей из-за реконструкции с 16 по 21 сентября.

В связи с этим в лаундж-зоне отменили показы фильмов, запланированные на 16 и 17 сентября.

«Очень скоро, все вместе, мы будем танцевать, смотреть кино под открытым небом, загорать, и наслаждаться бархатным сезоном», — говорится в сообщении пресс-службы АНО Анапа.

Читайте также: в Анапе привели в порядок туристический объект «800 ступеней». Там выполнили сварочные работы, чтобы обновить поржавевшие поручни, а также покрасили поручни и ступени.

Статьи
Пять способов борьбы с мышами и крысами в доме
Пять способов борьбы с мышами и крысами в доме
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Топ-5 каш, безопасных для фигуры
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Ради кого Украина убивает себя в долг?
Почему немеют пальцы: что может быть причиной
Почему немеют пальцы: что может быть причиной
Панацея или вода? Польза и вред куриного бульона
Панацея или вода? Польза и вред куриного бульона
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях