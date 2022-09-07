Латвия, Эстония и Литва договорились ограничить въезд жителям России
Политика
07.09.2022 13:03
Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он отметил, что о введении ограничений на въезд в страны Балтии для граждан РФ объявят в ближайшие дни.
«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией», — сказал Ринкевичс.
Исключение на въезд в страны Балтии планируют сделать только для дипломатов и водителей фур, а также для тех, кто пересекает государственную границу по семейным или гуманитарным причинам, сообщает РИА «Новости».
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