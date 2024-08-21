Лапшу с мефедроном пытались передать в ИВС в Краснодарском крае

Запрещенные вещества пытались передать в продуктовой посылке в спецучреждение в Тихорецке.

Правоохранители при проверке пакета с продуктами, которые предназначались находившемуся в ИВС задержанному, обнаружили в упаковках супов быстрого приготовления 7 полимерных пакетов. В пакетах находился наркотик мефедрон и N-метилэфедрон. Вес наркотиков превысил 5,5 г.

Посылку передала по просьбе супруги задержанного жительница Павловского района. По ее словам, она не была ранее знакома с женщиной. О спрятанных в продуктах наркотиках она не знала. Полицейские установили местонахождение супруги задержанного. Ею оказалась 36-летняя жительница Новокубанска, ее задержали в Армавире, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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