Лай из-под земли: в Сочи прохожие спасли провалившегося в люк лабрадора
Происшествия
06.10.2022 08:51
Инцидент произошел ночью 4 октября на улице Аэрофлотской в Адлерском районе на тропинке возле магазина. Женщина услышала собачий лай с эхом, исходящий словно из-под земли.
Рядом со стихийной свалкой в кустах звук усилился. Оказалось, что под мусором был открытый канализационный люк, куда и провалилась собака. Женщина позвала на помощь мужа.
Мужчина сумел спуститься в колодец и вытащить взрослого лабрадора. Собаку накормили и отпустили.
Теперь супруги опасаются, что в открытый люк может провалиться ребенок.
«Убедительная просьба к водоканалу закрыть этот люк, дети гуляют, играют в прятки, могут спрятаться и в кусты, если собака провалилась, то и ребёнок эту яму не заметит. Также просьба к организации, занимающейся уборкой в городе, убрать эту свалку», — написала женщина в соцсетях.
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