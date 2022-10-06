Лай из-под земли: в Сочи прохожие спасли провалившегося в люк лабрадора

Фото t.me/realny_sochi

Инцидент произошел ночью 4 октября на улице Аэрофлотской в Адлерском районе на тропинке возле магазина. Женщина услышала собачий лай с эхом, исходящий словно из-под земли.

Рядом со стихийной свалкой в кустах звук усилился. Оказалось, что под мусором был открытый канализационный люк, куда и провалилась собака. Женщина позвала на помощь мужа.

Мужчина сумел спуститься в колодец и вытащить взрослого лабрадора. Собаку накормили и отпустили.

Теперь супруги опасаются, что в открытый люк может провалиться ребенок.

«Убедительная просьба к водоканалу закрыть этот люк, дети гуляют, играют в прятки, могут спрятаться и в кусты, если собака провалилась, то и ребёнок эту яму не заметит. Также просьба к организации, занимающейся уборкой в городе, убрать эту свалку», — написала женщина в соцсетях.

Читайте также: в Анапе у вице-президента фестиваля «Киношок» пропала собака.