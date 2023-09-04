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Лагерь в Анапе после инцидента с домогательством продолжал работу, несмотря на запрет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lager-v-anape-posle-intsidenta-s-domogatelstvom-prodolzhal-rabotu-nesmotrya-na-zapret
Лагерь в Анапе после инцидента с домогательством продолжал работу, несмотря на запрет
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Приставы после проверки прокуратуры возбудили исполнительное производство, а на следующий день вручили постановление и требование об исполнении решения суда под роспись директору учреждения.

Через день приставы снова пришли к лагерю и установили, что он продолжает работу. Они составили два административных протокола — организацию и директора оштрафовали на 30 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

В результате лагерь прекратил деятельность, детей перевели в другое учреждение. Судебные приставы продолжают ежедневно контролировать организацию, чтобы она не возобновила работу. Штраф с ООО «Агентство Кредо» взыскали в полном объеме, директор же пока свою часть не выплатил, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прокуратура в ходе проверки выяснила, что при работе лагеря были допущены многочисленные нарушения: противопожарные, антитеррористические, санитарно-эпидемиологические. Это создавало угрозу жизни и здоровью находившихся там детей.

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