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Лагерь Туапсинского района примет 76 детей из ЛНР и ДНР

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/lager-tuapsinskogo-rajona-primet-76-detej-iz-lnr-i-dnr
Лагерь Туапсинского района примет 76 детей из ЛНР и ДНР
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Сегодня как никогда важна взаимопомощь и поддержка. Краснодарский край принимает в своих здравницах детей из новых регионов России. Прямо сейчас к нам едут 76 ребят из Луганской и Донецкой Народных Республик», — написала она.

По ее словам, дети проведут три недели в лагере «Морская волна», который расположен в селе Лермонтово Туапсинского района. Для них подготовили интересную программу, экскурсии и много активностей.

«Ожидаем заезд еще 100 ребят в августовскую смену. Всего за этот год в крае оздоровились около 2 тыс. детей из новых регионов страны», — добавила Минькова.

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